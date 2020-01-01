نجم الأهلي مطلوب في المقاولون العرب

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:32 ص
الأهلي
الأهلي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب يخطط للحصول على خدمات أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار إلى صفوف الجونة.

وطالب عماد النحاس من إدارة المقاولون العرب التواصل مع إدارة الأهلي وأحمد ريان من أجل بحث إمكانية تواجده مع المقاولون العرب في الموسم المقبل وذلك في ظل رغبته في التعاقد مع رأس حربة مميز.


وقدم أحمد ياسر ريان آداء رائعًا مع الجونة، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف في الموسم الحالي مما جذب أنظار الأندية له.


ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة دخول المقاولون العرب في مفاوضات مع أحمد ياسر ريان من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.

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