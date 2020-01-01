عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر

كشفت الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، النقاب عن  أخر ما قالته له قبل وفاتها، مشيرًا إلى أنه سألها عن أكثر الشخصيات المحببة إليها والقريبة منها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة العربية الحدث: الراحلة قالت بحب عمرو أديب ولميس الحديدي ومن الفنانين دلال عبد العزيز وميرفت أمين"، لافتًا إلى كانت دائما في حالة خوف على ابنتها أميرة مختار وحفيدتها.

وأوضح أن الراحلة رجاء الجداوي، إلى أن القرآن الكريم كان دائمًا بيدها، وكانت صابرة وراضية بقضاء الله تعالى وقدره.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

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