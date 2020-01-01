"مش مصدقة إني مش هشوفها تاني".. لبلبة تبكي حزنا على رحيل رجاء الجداوي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر

بكت الفنانة لبلبة، حزنًا على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي توفت إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت في تصريحات إعلامية، أن الراحلة لم تخرج يومًا لفظ خارجًا من فمها وكانت تختار الكلمات التي تخرج منها بدقة.
 
وقالت باكية: "مش مصدقة إني مش هشوفها تاني.. مفيش حد ميحبهاش".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفيت صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي


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