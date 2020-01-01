جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام ضد إيفرتون









يستضيف اليوم الإثنين نادى توتنهام هوتسبير نظيره نادى إيفرتون فى العاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وكان نادى ليفربول قد حقق فوزا على حساب نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة توتنهام ضد إيفرتون:





1-ليفربول 89 نقطة





2-مانشستر سيتي 66 نقطة





3-ليستر سيتي 55 نقطة





4-تشيلسي 54 نقطة





5-مانشستر يونايتد 52 نقطة





6-ولفرهامبتون 52 نقطة





7-شيفيلد يونايتد 47 نقطة





8-أرسنال 46 نقطة





9-توتنهام 45 نقطة





10-بيرنلي 45 نقطة





11-إيفرتون 44 نقطة





12-ساوثمبتون 43 نقطة





13-نيوكاسل يونايتد 43 نقطة





14-كريستال بالاس 42 نقطة





15-برايتون 33 نقطة





16-وست هام 31 نقطة





17-واتفورد 28 نقطة





18-أستون فيلا 27 نقطة





19-بورنموث 27 نقطة



