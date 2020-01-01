وفاء عامر لـ"الفجر الفني": رجاء الجداوي كانت أمي وصديقتي

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي





أعربت الفنانة وفاء عامر، عن حزنها الشديد لفقدان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفت أمس جراء مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قالت: "فقدت أمي وصديقتي.. فالراحلة كانت رقيقة في كل شئ وكنت أحبها كثيرًا" .واستكملت عامر حديثها قائلة: "ربنا يتقبلها بواسع رحمته، صاحبة الطلة الجميلة والسيرة الحسنة، سأفتقدها كثيرًا".