جيجي زايد تكشف رسالة رجاء الجداوي قبل دخولها المستشفى بأيام

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعت جيجي زايد، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فجر اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "رجاء كانت غالية، وإحنا محظوظين إننا اشتغلنا معاها".

وأضافت "جيجي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن رجاء الجداوي شخص استثنائي، لافتة إلى أن ابنة رجاء بنفس صفات والدتها، متابعة: "اللي خلف مامتش.. أنا مش مصدقة اللي حصل".

وكشفت أن رجاء الجداوي أرسلت لها رسالة قبل مرضها بأيام فيها "إذا أحسست بأعراض الكورونا إذهب إلى كل واحد ظلمك قهرك.. المسامح كريم".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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