يسرا تنهار على الهواء: "رجاء الجداوي مش هتتكرر تاني"

علقت الفنانة يسرا، على رحيل رجاء الجداوي، قائلة: "بعزي نفسي وبعزي مصر كلها برحيلها".





وأضافت "يسرا" باكية على الهواء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على الفضائية "العربية الحدث"، مساء الأحد،: "الست دي مش هتتكرر تاني، مش هيجي زيها تاني، لأنها نظيفة وراقية وست هانم.. وظهر وسند لأي حد.. صديقة وأخت وأم وصاحبة ".





وتابعت: "الست دي علمتنا إزاي نحب بعض، ونكون راقيين ونسامح ونعيش، هيا ماعشتش لنفسها عاشت لبنتها وأصحابها "، لافتة إلى آخر الكلمات التي قالتها لها رجاء الجداوي في مستشفى العزل كانت: "يا رب يا يسرا ما تقعي في الديقة إلى أنا فيها دي، دعتلي في عز تعبها مافيش حد كده دلوقتي".





وحول الأعمال التي شاركتها فيها قالت: "كانت مهمة في أي دور وبتقل اي ممثل في دوره كبيرة وعظيمة... لو شفتوا كانت بتتعامل زي معانا في البلاتوه"، لافتة إلى أن رحيل الفنانة رجاء الجداوي كان بمثابة فقدها لأمها التي رحلت قبل عام.





كانت أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أعلنت عن وفاة والدتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد،بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، عن عمر يناهز81 عامًا، بعد قضائها 43 يومًا فى العزل عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت أميرة مختار نجلة رجاء الجداوي ناعية أمها على فيس بوك قائلة: "مامى فى ذمة الله، وكتبت نجلة الفنانة رجاء الجداوى قبل إعلان الوفاة بساعات مؤكدة تدهور الحالة الصحية لوالدتها قائلة، مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة ولكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".





وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.





وأضافت رجاء الجداوي: "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".





يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.





مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎





أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



