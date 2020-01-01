عبر تطبيق "Zoom".. الأنبا كيرلس يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية

التقى نيافة الأنبا كيرلس مساء اليوم بالآباء كهنة الإيبارشية وذلك عبر تطبيق زووم من مقر المطرانية بنجع حمادي، حيث اطمأن نيافته على الآباء الكهنة والخدمة بمختلف مراكز الإيبارشية.





وبدأ نيافته كلمة الاجتماع بتقديم التعزية لمجمع الآباء الكهنة في رحيل القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادى الذى قضى ٤٠ عامًا بخدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وعانى خلال الفترة الماضية من تعب المرض قبل أن يصاب موخرًا بفيروس كوفيد-١٩ ويرحل عن عالمنا.





واستعرض أيضًا نيافته خلال الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس من حيث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حين عودة الصلاة بالكنائس وفتحها للمصلين جزئيًّا.





وبدعوة من نيافته قدم الدكتور صموئيل متياس عرض "باوربوينت" عن كيفية تطبيق الأمانة العامة للكشافة لتعليمات وتوصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بحضور عدد من قادة الكشافة بإيبارشية نجع حمادي وذلك للتدريب على هذه الإجراءات وقياس جاهزية الكنائس لتطبيق تلك التعليمات، واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة في هذا الإطار.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الإيبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:





استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.





يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.





يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.





يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.





تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.



