دلال عبدالعزيز ناعية رجاء الجداوي: "كان نفسي أحضنها وأودعها" (فيديو)

نعت الفنانة دلال عبدالعزيز، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فجر اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلا باكية: "بعزي نفسي، وبعزي حبايبها"، كاشفة أن آخر مكالمة أجرتها مع الفنانة الراحلة أوصتها فيها على ابنتها أميرة، معقبة: "قالتلي خليكي على اتصال بيكي".





وأضافت "دلال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "كنت أنا وميرفيت أمين ورجاء كنا على طول مع بعض في أي واجب"، مشيرة إلى أن حالة سمير غانم سيئة للغاية بسبب وفاة رجاء الجداوي، معقبة: "سمير مش عارف يتكلم، وعمال يعيط".





وأشارت إلى أن رجاء الجداوي كانت صاحبة واجب، معلقة: "سمير غانم كان بيهزر معاها ومسميها عزاء الجداوي"، لافتة إلى أن المقربين من رجاء الجداوي ختموا القرآن الكريم 32 مرة منذ دخولها الرعاية المركزة، منوهة بأن رجاء قبل دخولها المستشفى بأيام فوجئت باتصالها وأنها تريد رؤيتها، وتوجهت أيضا لميرفت أمين لتسلم عليها.





وتابعت، "ده مش وداع ر جاء، كاان نفسي أودعها وأحضنها، أكتر حاجة وجعاني أن الأيام الأخيرة حبايبها مكنوش جمبها، بس الأطباء عوضوها".





وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.





وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.





وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".





يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.





مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎





أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



