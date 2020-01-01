"القضاة يأمرون".. خالد أبو بكر يكشف كواليس حديث السيسي لرئيس المحكمة الدستورية الأسبق

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، عقد مؤتمرا يخص رؤساء المحاكم الدستورية في إفريقيا كلها وتماشت مع مناسبة أن مصر رئيسا للاتحاد الإفريقي، موضحًا أن رؤساء المحاكم ذهبوا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثناء اجتماع عام، المستشار عبد الوهاب قال: "بقول للرئيس السيسي لي طلب عن سيادتك، رد الرئيس: القضاة ميطلبوش القضاة يأمروا". 

وعلق خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، قائلًا: "المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ممكن يزعل مني إني طلعت الجملة دي، بس لازم أقولها".

وواصل:"الكلمة دي لازم تحطوها في اعتباركم عشان تعرفوا كيف يرى رئيس الدولة السلطة القضائية في مصر.. دي كلمة يفرح بها كل قانوني في مصر، وكنت فخور جدا وأنا أسمع هذه الرواية، وطلب الرئيس السيسي أن يكون هناك اجتماعا سنويا لرؤساء المحاكم الإفريقية، وهكذا يرى الرئيس القضاة في مصر".

وفي سياق آخر، أشاد خالد أبو بكر، بالموقف الفرنسي، حيال الأزمة الليبية، ضد التدخلات التركية، قائلًا: "باريس واقفة موقف قوي جدًا مع الجيش الليبي، وفي صف المواقف المصرية والإماراتية والسعودية".

وقال، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الموقف الفرنسي من الأزمة الليبية مشرف للغاية وقوي جدًا.

وأضاف "أبو بكر"،: "سيأتي يومًا لمحاكمة السراج، وأتوقع أن يكون هناك دعمًا فرنسيًا بكافة الأشكال في الأزمة الليبية.. فرنسا جزء أساسي وشريك في الأزمة".

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

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