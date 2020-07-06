السفير الأمريكي بالقاهرة يكشف موقف بلاده من أزمة سد النهضة

علق السفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، على مسار أزمة سد النهضة، قائلًا: "لجوء مصر لمجلس الأمن خطوة صحيحة، لأنها تدعم التوصل لاتفاق يأخذ في عين الاعتبار احتياجات ومصالح الدول الثلاث، وهذا في حد ذاته هام جدًا، كما قالت السفيرة كرافت بجلسة مجلس الأمن منذ أيام، نحن نؤكد على التزامنا بالتعاون مع الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق نهائي".





وشدد السفير الامريكي بالقاهرة، خلال حواره ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الأحد، أنه بلاده لا ترغب نهائيًا في وصول أزمة سد النهضة للملء الأحادي، قائلًا: "نحن نتمنى أن لا نصل إلى هذا وأمامنا بعض الأسابيع من العمل الجاد مع الأطراف لمساعدتهم على التوصل لحل، ونعلم أنه يمكننا التوصل لحل".





وأشار، إلى أن بلاده تتابع عن كثب مفاوضات الاتحاد الإفريقي وأن أي طريقة سوف تحتاج المفاوضات دعمها ستكون الولايات المتحدة حاضرة خاصة وأنها مراقب، معقبًا: "يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، أولًا، علينا انتظار نتائج المباحثات بكل التمنيات للنجاح، وبالعمل الجاد من كل الأطراف أتمنى أن نصل لحل".





ولفت السفير الأمريكي، إلى أن بلاده موقفها ثابت في سد النهضة وهي الحفاظ على موقف دعم الثلاث بلدان، خاصة وأن نهر النيل هام للبلدان الثلاث سواء من أجل الماضي أو المستقبل، كما أردنا الحفاظ على موقفنا كشريك محتمل للثلاث أطراف في عملية التوصل لحل.





وكان قد أعلنت الخرطوم، الجمعة الماضي، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.





وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.





وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.



