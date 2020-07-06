نشرة حوادث الفجر: تفاصيل جريمة قتل مقاول ودفنه بصحراء أطفيح

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





مباحث السياحة تشن حملة مكبرة على كافيهات مخالفة لقرار الحظر

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالحظر، البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام عدد من الكافيهات بالقاهرة والجيزة باستقبال رواد عقب المواعيد المقررة الساعة 10 مساءًا، وعدم اتخاذ الإحتياطات الصحية وإجراءات التباعد، وتقديم الشيشة.

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بلاغ للنائب العام ومكتب التعاون الدولي ضد القائمين على صفحة الثورة مستمرة

تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ومكتب التعاون الدولي ضد القائمين، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد القائمين على صفحة الثورة مستمره (بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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سقط من المعدية.. ننشر صورة الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا في الصف

حصلت بوابة الفجر على صورة الشاب الذي لقى مصرعه، أمس السبت، في نهر النيل، بمنطقة كفر قنديل ويدعى "محمد.أ" وكشف شهود عيان على الواقعة، أن الشاب ذو أخلاق حميدة، ويسعى في أعمال الخير، وسقط أثناء مرور المعدية بمنطقة معدية كفر قنديل، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.