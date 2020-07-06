نشرة حوادث الفجر: تفاصيل جريمة قتل مقاول ودفنه بصحراء أطفيح
الأحد 05/يوليه/2020 - 11:34 م
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
مباحث السياحة تشن حملة مكبرة على كافيهات مخالفة لقرار الحظر
شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالحظر، البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام عدد من الكافيهات بالقاهرة والجيزة باستقبال رواد عقب المواعيد المقررة الساعة 10 مساءًا، وعدم اتخاذ الإحتياطات الصحية وإجراءات التباعد، وتقديم الشيشة.
بلاغ للنائب العام ومكتب التعاون الدولي ضد القائمين على صفحة الثورة مستمرة
تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ومكتب التعاون الدولي ضد القائمين، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد القائمين على صفحة الثورة مستمره (بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
سقط من المعدية.. ننشر صورة الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا في الصف
حصلت بوابة الفجر على صورة الشاب الذي لقى مصرعه، أمس السبت، في نهر النيل، بمنطقة كفر قنديل ويدعى "محمد.أ" وكشف شهود عيان على الواقعة، أن الشاب ذو أخلاق حميدة، ويسعى في أعمال الخير، وسقط أثناء مرور المعدية بمنطقة معدية كفر قنديل، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.
عريس العيد".. مقتل مقاول يوم كتب كتابه ورمي جثته في صحراء الجيزة
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة بشأن المقاول المعثور على جثته بالصحراء بجنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أنه خريج كلية شريعة وقانون، ولديه أربعة شقيقات فتيات.. "شاب و4 فتيات"، مشيرة إلى أنه يوم قتله كان سوف يعقد قرانه، وسيقام فرحه في عيد الأضحي.
نبشت جثته الكلاب".. كواليس قتل مقاول ودفنه بصحراء أطفيح
كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في قضية مقتل مقاول، على يد عاملين، والعثور على جثته في صحراء أطفيح، أن الجريمة وقعت منذ ثلاثة أيام وأضحت التحقيقات، أن الضحية مقاول، ويدعى "أحمد عاطف"، وهو في الأصل من مركز أبو حماد، في محافظة الشرقية، وأن وراء الجريمة اثنين من العمال، استدرجاه إلى صحراء أطفيح، واعتديا عليه وقتلاه، ثم دفناه في الصحراء، إلى أن نبشت جثته الكلاب الضالة.
بعد الحكم الغيابي بالإعدام.. براءة الغزاني في إعادة محاكمته بـ"مذبحة كرداسة"
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها في إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، حيث قضت ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه في القضية بعد أن كانت قد أصدرت محكمة الجنايات الدرجة الأولى برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته حكمًا غيابيًا ضده بالإعدام شنقًا.
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