السفير الأمريكي بالقاهرة: نعارض تدخل تركيا في ليبيا

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أكد السفير الامريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، أن بلاده لم تغير اهتمامها بالشرق الأوسط، مشيرًا أن هذه الفكرة ترددت على مسامعه على مدار أعوام طويلة وطوال هذه السنين، لكن بالنظر إلى حجم سفارات ومعوناتات بلاده في المنطقة وحجم القوات المنتشرة بها ومستوى النشاطات الدبلوماسية في المنطقة كلها عوامل تدحض هذه الأفكار غير صحيحة، معقبًا: "لا توجد منطقة تحظى بعملنا الدبلوماسي او علاقاتنا الدولية أكثر من الشرق الأوسط".



وأضاف "كوهين"، حواره مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية الحدث وتقديم الاعلامية لميس الحديدي، أن مصر ليست فقط جزء من الشرق الأوسط، ولكنها جزء من أفريقيا وشرق البحر المتوسط أيضًا وهذه المناطق تشهد زيادة للاهتمام الأمريكي.



وحول الملف الليبي وعدم وضوح الموقف الامريكي قال السفير "دعيني أكون واضح تمامًا، الولايات المتحدة تعارض كل التدخلات الأجنبية في ليبيا ونحن نؤمن أن من الضروري احترام وقف إطلاق النار، وأن يتم احترام حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، وأن يرجع الأطراف إلى المفاوضات السياسية للتوصل لحل ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة للأزمة الليبية".



وأشار إلى أن بلاده تشارك في دبلوماسية نشطة جدًا والرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي قد تحدثا خلال العشر أيام الماضي مع الرئيس المصري ووزير الخارجية المصري بشأن ليبيا، وسنستمر بالمشاركة باستخدام الأدوات التي لدينا، فنحن لدينا سفير نشط في ليبيا والذي يتواصل مع كل الأطراف الليبية من أجل المشاورات، كما ندعم بشدة بعثه الأمم المتحدة لليبيا والتي يقودها الآن دبلوماسي أمريكي سابق زميل لي.



ولفت إلى أن دور الولايات المتحدة هو المشاركة في المباحثات الدبلوماسية كخطوة أولى، كما أننا على تواصل مع الأطراف التي لديها جنود على الأراضي الليبية، متابعًا: "لا توجد لدينا جنود لذا موقفنا لا يسمح أن نفعل أكثر من ما ذكرت، ولكننا نتبنى مواقف حازمة في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي وفي مباحثات خمسة زائد خمسة وفي عملية برلين"



وحول الخط الاحمر الذي رسمه الرئيس السيسسي، قال السفير " هذا هو أحد الأسباب الذي تجعلنا نقول أن من الضروري جدًا تطبيق وقف إطلاق نار فوري".



وعن الكيل بمكيالين في ما يخص الازمة التركية والتدخل على الأراضي الليبية لكونها ضمن الناتو قال السفير "تصريحي في بداية هذه المقابلة كان واضح، وهو أننا نعارض كل التدخلات الأجنبية في ليبيا"، مشيرا إلى أن لسفير الأمريكي لدى أنقرة تحدث مع الحكومة التركية بهذا الصدد، مؤكدًا أن موقف بلاده واضحًا وهو الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لحظر الأمم المتحدة للسلاح وعودة المباحثات السياسية بقيادة الأمم المتحدة".





