كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:18 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أنس عبد الغني
واصل العملاق الإسباني ريال مدريد انتصاراته المتتالية في سلسلة الليجا، واتضح إصراره على حسم اللقب وذلك بعد فوزه اليوم على حساب أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري.


واستطاع ريال مدريد توسيع فارق النقاط بينه وبين برشلونة إلى 7 نقاط، بعد فوزه في مباراة اليوم بهدف من ركلة جزاء سددها سيرجيو راموس قبل نهاية الشوط الثاني بـ 16 دقيقة.


حيث ظل التعادل محتم على أحداث المباراة، حتى الدقيقة 71 بعدما فك حكم المباراة الاشتباك، بإحتسابه ركلة جزاء لصالح مارسيلو، وراجع تقنية "الفار" للتأكد من صحة قراره، وانبرى لها على الفور وبالتخصص راموس ليواصل التعملق والتهديف بتسجيل الهدف بطريقة رائعة.


ورفع الملكي رصيده لـ 77 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني ليبتعد عن الوصيف برشلونة الذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبة مساء اليوم على ملعب فياريال “لاسيراميكا” لحساب نفس الجولة.


بينما تجمد أتلتيك بلباو في المركز الثامن برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع جاره ريال سوسيداد.


كم نقطة يحتاجها ريال مدريد لحسم اللقب رسميًا ؟


منذ استئناف بطولة الدوري الإسباني بعد التوقف الذي دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، يقدم أبناء زيدان أداء استثنائي ومستويات مميزة، جعلته يحصد 21 نقطة من 7 مباريات تمكن من الفوز بهم جميعًأ.


ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز في الثلاث مباريات المقبلة من أصل أربع مواجهات، أي 9 نقاط من 12 نقطة" لحسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، وذلك دون النظر إلى نتائج برشلونة.


ويتبقى للملكي 4 مباريات حاسمة ينتظرها جماهيره بفارغ الصبر، ستكون أمام ألافيس وغرناطة وفياريال وليجانيس.


يذكر أن ريال مدريد في حالة نجاحه في الفوز ببطولة الدوري الإسباني سوف يرفع عدد ألقابه القياسية إلى 34، مبتعدًا عى أقرب منافسيه برشلونه الذي يمتلك 26 بطولة.

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