موعد عرض مسلسل "هوجان" على قناة "الحياة"

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:10 م
هوجان
هوجان
أحمد رمضان متولي

تعرض قناة الحياة ابتداء من يوم الأحد المقبل 12 يوليو مسلسل "هوجان" للفنان  محمد عادل إمام وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوميًا.

 

تدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرته في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

 

مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.

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