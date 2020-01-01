عمرو أديب: "أنا اتخبط السنادي مرتين.. رجاء الجداوي طلعتني الصف الأول"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن رجاء الجداوي كانت تمثل له شريط سينما، لم يكن يتوقع أنه سينتهي، واصفا إياها بـ "ينبوع الحنان"، مضيفا: "ست فوق الـ 80 وعندها طاقة غير طبيعية، وكل الناس تعرفها".



وأضاف، "أول حلقة لينا مع بعض كانت في 2000.. وفقرتنا سوا كسرت الدنيا، من سنة 2000 لحد رمضان اللي فات كنت معاها، وليا الشرف، كانت من الناس اللي كبرتني، فضل رجاء عليا مقدرش أنكره، الست دي علمتني ونجحتني، وأعطتني ثقة في نفسي، وطلعتني للصف الأول، كنا زي قالب الأسمنت اللي بيتحرك، بس حاجات كتير بدأت تقع منه".



وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.



وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.



وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.



مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎



أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنانة رجاء الجداوي كانت إنسانة مختلفة، وصاحبة واجب، مضيفا: "أنا اتخبط السنادي مرتين مخرج البرنامج، ورجاء الجداوي".