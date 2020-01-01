60 مليار دولار الفائض التجاري للسلع والخدمات الصينية في مايو

بلغ الفائض التجاري الدولي للسلع والخدمات بالصين 424 مليار يوان (حوالي 60 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي.

وبحسب بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، فقد بلغ دخل التجارة 1.59 تريليون يوان، بينما بلغ إنفاقها 1.17 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أن دخل تجارة السلع بالصين بلغ 1.46 تريليون يوان مع إنفاق 965 مليار يوان، مما أدى إلى فائض بلغ 494.2 مليار يوان.

كما شهدت تجارة الخدمات عجزًا قدره 70.2 مليار يوان، حيث بلغ دخل الخدمات ونفقاتها 130.2 مليار يوان و200.4 مليار يوان على التوالي.