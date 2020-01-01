الجيش الليبي: معلومات بسقوط أهم قادة الجيش التركي ومقتل العشرات (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، أن الضربات العسكرية التي استهدف أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، جاءت في توقيت قاتل، وكانت قيمتها عالية الجودة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية، مضيفًا: "رسمنا الخط الأحمر وفى مواجهه صريحة ضد الغزو التركي وسندحره".

وأشار إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية، موضحًا أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.
وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظومة دفاع تركية مصر قاعدة الوطية الوطية اخبار

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 19 ساعة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ ثلث ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

منذ 33 دقيقة

كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: غياب دولي غير مبرر تجاه خروقات تركيا في ليبيا (فيديو)

الرميح: إصابة رئيس الأركان التركي فى ضربات قاعدة الوطية بليبيا (فيديو)

خبير استراتيجي: استهداف قاعدة الوطية في ليبيا رسالة قوية إلى تركيا (فيديو)

أحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف فى قاعدة الوطية الليبية (فيديو)

الجيش الليبي: استهداف قاعدة الوطية نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%

"المحجوب": لا يمكن لأردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

09:30 م

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

10:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»