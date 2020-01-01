محاولات لانتشال جثة شاب غرق بمياه النيل في العياط

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:03 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
تواصل قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من جهودهم لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب غرقا بمياة النيل بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، لإنتشال جثة الشاب وجار محاولات الضفادع البشرية لانتشال الجثة وأخطر مدير أمن الجيزة.

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شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالحظر.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام عدد من الكافيهات بالقاهرة والجيزة باستقبال رواد عقب المواعيد المقررة الساعة 10 مساءًا، وعدم اتخاذ الإحتياطات الصحية وإجراءات التباعد، وتقديم الشيشة.

على الفور تم إخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الذي أمر بسرعة مداهمة تلك المنشآت وضبط المخالفين.

وبإجراء التحريات بمعرفة العقيد أحمد عز، تبين قيام مالك كافيه شهير بشارع جامعة الدول العربية بمخالفة قرار رئيس الوزاء وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن العقداء أحمد عز ووائل طه ومحمد صالح والمقدم محمد جمال من مداهمة الكافيه وضبط مالكه وحرر المحضر اللازم وتولت نيابة العجوزة التحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث السياحة من مداهمة مطعم في الكوربة بمصر الجديدة لقيامه بعمل حفلة ديسكو وعدم حصوله علي رخصة من وزارة السياحة بالتشغيل واستيفاء الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيق.

وجاء ذلك فى اطار تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم والخاص بإغلاق كافة الكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية.

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نجح رجال الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق محدود شب داخل أحد المساجد بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل أحد المساجد بمركز الصف، جنوب المحافظة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيد المسجد المشار إليه، لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

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