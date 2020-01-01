شاهد.. تعليق مدير الشئون المعنوية الأسبق على تدمير الدفاعات الجوية تركية بليبيا (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على الضربات العسكرية لطيران مجهول المصدر الذى استهدف أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى "طرابلس" و"مصراتة".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن تدمير دفاعات جوية تركية بقاعدة الوطية في ليبيا بعد تجهيزها بساعات، ضربة على أعلى مستوى من التخطيط والتدبير، موضحًا أن منظومة الدفاع التركية التي تم تدميرها هي الأحدث عالميا.


وذكر أن الطائرات اقتربت ووجهت ضربات إلكترونية مضادة ولم تستطع الرادارات التركية أن تكتشفها حيث تم تشويشها، مشيرًا إلى أن الحرب الحديثة أصبحت مشتركة ما بين قوات جوية وحرب إلكترونية.



وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظومة دفاع تركية قاعدة الوطية الوطية

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ أقل من نصف ساعة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 19 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

منذ 36 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: غياب دولي غير مبرر تجاه خروقات تركيا في ليبيا (فيديو)

الرميح: إصابة رئيس الأركان التركي فى ضربات قاعدة الوطية بليبيا (فيديو)

أحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف فى قاعدة الوطية الليبية (فيديو)

الجيش الليبي: استهداف قاعدة الوطية نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%

"المحجوب": لا يمكن لأردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا

شاهد.. مظاهرات حاشدة في ليبيا بعد تدمير الدفاعات الجوية التركية بقاعدة الوطية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

09:30 م

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

10:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»