بكاء منى عبد الغني على الهواء بسبب رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:39 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
الفجر الفني
نعت الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم، الأحد، تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


أوضحت سهير خلال حلقة اليوم، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة cbc، أن رحيل رجاء الجداوي أحزن الوطن العربي بأسره، لأنها جزء من قلب كل مواطن عربي، وأيقونة مختلفة ورائعة، مؤكدة أنها لن ترحل من ذاكرتنا، بل ستبقى بكل ما قدمته من تاريخ فني، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

من جانبها، لم تتمالك منى عبد الغني نفسها خلال نعيها للفنانة القديرة، وبكت على الهواء، قائلة: "هتوحشينا وتوحشي محبينك وصديقاتك، بحاول أتمالك نفسي بس لما يكون الواحد بيتكلم عن حد قريب أوي لقلبه ونفسه وقابله كتير جدا وصديقه.. كان مفروض اعتذر عن الهوا بس مقدرش لأن إحنا بنطلع هوا من بيوتنا زي ما انتوا شايفين وطبعا لازم الواحد يشارك العالم كله في حزنه على رجاء الجداوي".



كانت رجاء الجداوي قد نقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، أول يونيو الماضي، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، إلى أن توفيت صباح اليوم.

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