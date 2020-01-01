عاجل- ناصر ماهر يكشف حقيقة رفضه عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:09 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
علي نبوي - عمرو مصطفى
كشف ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة حقيقة ما نشر على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، برفض اللاعب عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وغرد ناصر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للتوضيح فقط. قل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح  ولم اتخذ اي قرار حتي الأن".

وأضاف :"وتركيزي الفتره دي  هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحه بصوره جيده وبعدها سأتخذ قرار شكرآ لكم واتمني دعمكم".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفض ناصر ماهر عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي لاستعارة اللاعب لمدة موسم.

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