مايان السيد تنهار بكائا وتروي تفاصيل تعرضها للتحرش على يد زميل لها بأحد أعمالها الفنية

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:01 م
مايان السيد
مايان السيد
كشفت الفنانة الشابة مايان السيد، اليوم الأحد الموافق 5/7/2020، تعرضها للتحرش على يد زميل لها فى أحد أعمالها الفنية ولم تفصح عن اسمه، كما أكدت تعرضها للتحرش منذ عدة سنوات أيضًا علي يد صديق لها، لافتة أن وقتها لم تكن مدركة لمعني كلمة "تحرش"، مبدية ندمها علي عدم اتخاذ أي إجراء وقتها.

وقالت مايان السيد، في مقطع فيديو لها ظهرت به بحالة تأثر شديدة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "انا مش هسكت تاني وأي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية في الشارع هعمل بلاغ أنا دلوقتي صوتي بقى مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة".

وتابعت مايان السيد باكية: "عايزة امشي في الشارع احس بأمان عايزة افتح تليفوني احس بأمان عايزة اشتغل مع رجالة احس بأمان وأنا مش حاسة بأمان".

وعلقت مايان السيد على الفيديو قائلة: "عايزة احس بأمان .. بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع المتهم بالمتحرش #أحمد_بسام_زكي انهم يقدموا بلاغات عشان يتسجن".

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