مايان السيد تنهار بكائا وتروي تفاصيل تعرضها للتحرش على يد زميل لها بأحد أعمالها الفنية

View this post on Instagram

بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع المتحرش #أحمد_بسام_زكي انهم يقدموا بلاغات عشان يتسجن و يبقي عبرة لاي حد يفكر يتحرش او يغتصب او يتعدي علي اي امرأة بعد كدا. يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"،أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي : ‏[email protected]