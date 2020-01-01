الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عبر الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات billing

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:54 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عبر الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات billing

ازداد بحث  الآلاف من المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية، عن الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات billing، وذلك من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، والتي تدفع خلال الفترة من 15 يوليو حتى 14 أغسطس 2020، حتى لا يتعرض إلى قطع الخدمة عن المشتركين.


الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

تهيب الشركة المصرية للاتصالات بضرورة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020 خلال تلك الفترة حتى لا يتعرض المشترك إلى قطع الخدمة لحين سداد الفاتورة أو توقيع الغرامة المالية على الفاتورة والتي تقدر بـ10 جنيهات، وكما فعلت الشركة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 7 من خلال اتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم الكود الخاص للمحافظة التابع لها المشترك.
إدخال رقم التليفون الأرضي.
ثم الضغط علي كلمة عرض فواتير.


فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال المدة المسموح بها من 15 يوليو حتى 14 أغسطس عبر الفيزا كارت، ومصاري، وفوري، وخدماتي، وBee، حيث أن الفاتورة تدفع كل ثلاث شهور سواء عن طريق الدفع الالكتروني أو عن طريق فروع سنترال الشركة المصرية للاتصالات، كما خصصت الشركة رقم للأعطال الفنية في حالة انقطاع الحرارة أو حدوث قطع بالأسلاك التليفون.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عبر الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات billing

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