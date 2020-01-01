برشلونة يوافق على تخفيض سعر نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة وافق على تخفيض سعر نجم خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يسعى للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسئولي برشلونة وافقوا على تخفيض سعر النجم الكرواتي حتى يتمكن راكيتيتش من اختيار وجهة جديدة بطريقة ميسرة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش يرغب في الرحيل إلى فريقه الإسباني السابق إشبيلية وأنه يسعى للاعتزال في صفوف النادي الأندلسي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في شهر أغسطس المقبل عندما تنتهي بطولة دوري أبطال أوروبا سيتم حسم الأمر لأن النجم الكرواتي وبرشلونة يرغبون في التركيز مع الفريق الآن.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد سعر من أجل الموافقة على لبيع راكيتيتش والذي تبلغ قيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت حوالي 20 مليون يورو.