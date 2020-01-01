ننشر رابط التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس بالقاهرة
الأحد 05/يوليه/2020 - 08:46 م
إسماعيل منطاوي
تنشر بوابة "الفجر" رابط خدمة التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة، عبر هذا الرابط.
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.
وأوضح محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الخدمة تم تفعيلها اليوم الأحد، لافتا إلى أن ذلك سيتم في المراحل بأكملها، بدءا من الصف الثاني من رياض الأطفال kg2، وحتى الصف الثالث الثانوي.
وأضاف أنه سيتم استمرار التحويل الورقي، لمراحل التعليم الفني والخاص، يأتي ذلك تيسيرا على أولياء الأمور، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللأزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105).
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