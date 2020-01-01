صحيفة تركية: لهذا السبب وضعنا "تميم" حاكماً لقطر بدلاً من شقيقه "جاسم"

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:24 م
أمير قطر - تميم
أمير قطر - تميم
وكالات

قالت صحيفة "حربيت" التركية، اليوم الأحد، إننا "وضعنا تميم بن حمد حاكماً لقطر بدلاً من شقيقه الأكبر جاسم؛ لأنه عروبي وكان سيشكل خطراً على نفوذنا". 

وذكرت الصحيفة التركية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موق التدوينات القصيرة "تويتر": "إن قطر خطوة حكيمة للإدمان من الرئيس رجب طيب أردوغان، فتركيا تتبع الإمبراطورية العثمانية، كما وضعنا تميم بن حمد حاكماً لقطر بدلاً من شقيقه الأكبر جاسم؛ لأنه عروبي وكان سيشكل خطراً على نفوذنا".

وكان أردوغان، قد زار يوم الخميس الماضي دويلة قطر، ورافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.

وتطلب تركيا من قطر تمويل المشروع الذي لم تتمكن أنقرة من تنفيذه سابقاً، بدعم حكم الجماعات الإسلامية المحظورة حالياً، ولا تزال تتابع هذا المشروع من خلال التدخل العسكري المباشر في ليبيا، واستخدام القوة الناعمة في تونس، واليمن، والصومال، والقرن الإفريقي بأكمله.

كما أن أردوغان يضغط على قطر لتمويل حملاته العسكرية في سوريا وليبيا، بعرض قوته العسكرية المزعومة، محاكياً في ذلك فترة القرصنة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط تحت قيادة عروج بربروس، وخير الدين بربروس.

صحيفة تركية: لهذا السبب وضعنا "تميم" حاكماً لقطر بدلاً من شقيقه "جاسم"
صحيفة تركية: لهذا السبب وضعنا "تميم" حاكماً لقطر بدلاً من شقيقه "جاسم"

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