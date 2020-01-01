الإمارات تتصدي لـ 100 ألف هجمة سيبرانية خلال يونيو

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
 نجح فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالإمارات في التصدي لما يقرب من 100 ألف هجمة سيبرانية، خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة /73%/ وعمليات بحث عن ثغرات أمنية / 15 %/ وهجمات التصيد الإلكتروني / 12 %/، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.

وجاء الإعلان عن الجهود التي بذلها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي ضمن التقرير الشهري الذي أصدرته اليوم الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات واستعرض جهود منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط، وقد تم نشر التقرير على موقعها الإلكتروني.

ويظهر التقرير أن الحوادث السيبرانية جرى تصنيفها من حيث شدتها بواقع 350 حادثة متوسطة الشدة و52 شديدة و5 منخفضة الشدة، ونشر التقرير الهجمات الشائعة خلال شهر يونيو والتي شملت برامج خبيثة من فئة سي في أي .

وتضمن التقرير استعراضا لجهود التوعية التي تبذلها الهيئة والتي شملت تنظيم 2085 ورشة توعوية بالإضافة الى إقامة 150 دورة تدريبية.

يشار إلى أنه تم تأسيس الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم /5/89 / لسنة 2008 بهدف تحسين ممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية في دولة الإمارات من المخاطر والهجمات السيبرانية، وبناء ثقافة آمنة للوقاية من جرائم تقنية المعلومات.

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