سوق الأسهم الصينية تشهد قفزة في الاكتتابات العامة

شهدت سوق الأسهم في الصين نشاطًا قويا في الإكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من العام الجاري رغم انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19".





و أظهرت البيانات الصادرة عن شركة التدقيق والإستشارات العالمية"برايس ووترهاوس كوبرز" / PwC / أن عدد الإكتتابات الأولية في سوق الاسهم الصينية بلغ 118 جمعت 139.3 ملياريوان /حوالي 19.72 مليار دولار أمريكي/، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2020 حسب برايس ووترهاوس كوبرز.





وسجلت بورصة شنغهاي 73 اكتتابا عاما، مع مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي، المعروف أيضًا باسم سوق" ستار"، حيث يستضيف 46 طرحا عاما أوليا ، وبلغ حجم جمع الأموال في سوق "ستار"، 50.8 مليار يوان.





و تم تصميم سوق" ستار" الذي تم افتتاحه في يونيو من العام الماضي، لدعم الشركات في قطاعات التكنولوجيا العالية والناشئة ، ويهدف إلى تسهيل معايير الإدراج ولكنه يعتمد متطلبات أعلى للكشف عن المعلومات.





وبالنظر إلى جاذبية سوق "ستار" والإصلاحات الأخرى في سوق الأوراق المالية في الصين، تتوقع برايس ووترهاوس كوبرز أن يتجاوز عددالاكتتابات العامة الأولية في سوق الأسهم الصينية عتبة 300 لعام 2020 وأن يتجاوز حجم جمع الأموال 300 مليار يوان.