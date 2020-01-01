الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي محمد صلاح يصنع الهدف الثاني لليفربول أمام أستون فيلا عن طريق جونز الأحد 05/يوليه/2020 - 07:33 م محمد صلاح Advertisements تمكن المصري محمد صلاح من صنع الهدف الثاني لليفربول أمام أستون فيلا عن طريق جونز في المباراة التي تجمع بينهما في اطارمنافسات الدوري الانجليزي. أخبار تهمك عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ حوالي 12 ساعة منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب منذ حوالي 10 ساعات البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات منذ حوالي 4 ساعات تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو منذ أقل من ساعتين "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة" منذ حوالي 16 ساعة «اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع منذ حوالي 20 ساعة في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين منذ ثلث ساعة الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل منذ ساعتين و 48 دقيقة نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة منذ أقل من ساعة بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي منذ ساعة و 22 دقيقة انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد منذ حوالي 3 ساعات ناصر ماهر يصدم الأهلي منذ ساعة و 8 دقيقة عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح منذ حوالي 6 ساعات تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني منذ حوالي 3 ساعات