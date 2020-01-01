خبير استراتيجي: استهداف قاعدة الوطية في ليبيا رسالة قوية إلى تركيا (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن استهداف الجيش الوطني الليبي لقاعدة الوطية تعد رسالة أن الشعب الليبي لن يقبل بالعدوان التركي السافر على وطنها.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يجب أن تنطلق شرارة تظاهرات بني غازي إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يجب أن ينتفض ضد ما يسمى بالعثمانية الجديدة بدعم عربي ودولي.

وناشد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الشعب الليبي في المدن الليبية المحتلة بالانتفاضة ودعم التظاهرات في بني غازي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.
   

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

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