أمير عسير يأمر بضبط مواطن مخالف للذوق العام (صور)

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:52 م
أمير منطقة عسير
أمير منطقة عسير
الفجر السعودي

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة "عسير كذا أجمل"، التي أُطلق أعمالها العام الماضي، ويأتي ذلك بعد كتابته لرقم جواله على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها؛ حيث طبقت الإجراءات القانونية.

وقال رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل: إنه "تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه، وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه".

وتأخذ مبادرة "عسير كذا أجمل" مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على ألا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.

أمير عسير يأمر بضبط مواطن مخالف للذوق العام (صور)
أمير عسير يأمر بضبط مواطن مخالف للذوق العام (صور)
أمير عسير يأمر بضبط مواطن مخالف للذوق العام (صور)
أمير عسير يأمر بضبط مواطن مخالف للذوق العام (صور)

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