آخرها العراق.. دول ساعدتها مصر في أزمة كورونا

كان لمصر دورًا رياديًا بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في مساعدة الدول الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومساندتها في أزمتها في مواجهة وباء كورونا الذي ضرب العالم أجمع حيث ظهر دور مصرفي المشهد العالمي أنها تلقي طوق النجاة من الشرق إلى الغرب للدول التي تعاني من أزمة كوفيد 19 لذا استحقت مصرعن جدارة لقب الشقيقة الكبرى.





وترصد بوابة " الفجر " الدول التي ساندتها مصر في أزمة كورونا في السطور التالية:





1- العراق:

في إطار تعزيز العلاقات وتوطيدها مع الدول الشقيقة بادرت مصر وأعلنت إستعدادها لإرسال مساعدات طبية بشكل عاجل إلى العراق الشقيق لمساندته في أزمة وباء كوفيد 19 وجاء هذا بعد لقاء وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مع سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي.





2- بوروندي:

وفي إطار إهتمام مصر بوجه عام في توطيد علاقتها مع بوروندي وبوجه خاص في دعمها لقطاع الصحة في بوروندي ففي 18 يونيو بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شحنة مساعدات تشتمل على معدات طبية وجراحية وأدوية إلى بوروندي.





3- الكونغو الديموقراطية:

وفي بداية شهر يونيو الماضي وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود مصر لمساعدة الدول الأفريقية في أزمتها في مواجهة وباء كوفيد 19 أرسلت مصرإطائرة نقل عسكرية مزودة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية.





4- زامبيا:

كما أرسلت مصر مساعدات طبية لجمهورية زامبيا لمساندتها في أزمتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتشتمل المساعدات أدوات ومستلزمات طبية ومطهرات وبدل واقية.



5- فلسطين:

وفي 22 مايو في إطار التكاتف مع الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد قدم الهلال الأحمر المصري مساعدات طبية لنظيره الفلسطيني في قطاع غزة واشتملت المساعدات من الأدوات والمستلزمات الطبية التي قدمها الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر الفلطسيني على 24 طن من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير بالإضافة إلى 3500 زي الحماية الشخصية و150 ألف غطاء وجه " ماسك".





6- جمهورية جنوب السودان:

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد يد العون للدول الشقيقة في قارة أفريقيا وإستمرارًا للتعاون المشترك بينهم على مدار التاريخ أرسلت مصر في 5 مايو2020 4 طائرات عسكرية إلى السودان مزودة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية لمساندة السودان في مواجتها لأزمة كوفيد 19 وفي 21 مايو قدمت مصر مساعدات ثانية لجنوب السودان حيث أرسلت شحنة من المساعدات تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب المطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية بالإضافة إلى كميات كبيرة من ألبان الأطفال حيث أصدرت القوات المسلحة أمرًا بتجهيز طائرة نقل عسكرية مزودة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من مصر لمساندة الأشقاء لجمهورية جنوب السودان لمواجهة أزمات وتداعيات آثار فيروس كورونا المتعاقبة التي تعرضت لها جمهورية جنوب السودان.





7- بريطانيا:

وانضمت بريطانيا لقائمة الدول التي طالتها مساعدة مصر وأعلنت مصر عن إستعدادها لإرسال شحنة مستلزمات طبية ومعدات وقائية لإرسال شحنة مستلزمات طبية لمساعدة المملكة المتحدة في أزمتها في مواجهتها وباء كوفيد 19.





8- الولايات المتحدة الأمريكية:

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم علاقات التعاون مع الدول الصديقة وتعزيز العلاقات القوية بينهم والتي استمرت على مدار التاريخ، أرسلت مصرفي 21 إبريل الماضي شحنة من المساعدات الطبية تضم كميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية للولايات المتحدة الأمريكية في أزمتها الكبيرة الحالية في مواجهتها لوباء فيروس كورونا حيث تعرضت لنقص شديد في المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية وما تشهده من إرتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات حيث تصدرت الدول التي تعاني من كورونا.





9- إيطاليا:

كما أرسلت مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي في بداية إبريل الماضي شحنة من المساعدات الطبية بشكل عاجل إلى إيطاليا لدعمها في أزمتها الشديدة مع فيروس كورونا حيث أصدرت القوات المسلحة أمرًا بتجهيز طائرتين عسكريتين بهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير لإيطاليا وتقديمها من مصر لإيطاليا لمجابهة فيروس كورونا ويأتي هذا إطار مساندة مصر لدعم الدول الصديقة والوقوف بجانب إيطاليا في أزمة معاناتها من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب معاناتها من نقص شديد في أدوات الوقاية والحماية وإرتفاع أعداد الوفيات بشكل هائل في إيطاليا.





وفي نهاية مارس الماضي أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية تضم مليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا لتساندها في أزمتها في إطار مساندة مصر للدول الصديقة ولما يجمع بين البلدين تاريخ وتعاون مشترك.





10- الصين: