69 مليار جنيه تمويلات البنوك لمبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:57 م
البنك المركزي
البنك المركزي
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم بلغ بنهاية يونيو الماضي 69 مليار جنيه، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 عميلا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأضاف المصدر أن الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الماضي بما يعادل 5 أيام عمل شهدت وحدها استخدام ما يعادل 6ر8 مليار جنيه بما يعادل نحو 15% من إجمالي حجم المبالغ المستخدمة في المبادرة.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات ويخفض عائدها إلى 8% متناقص، في إطار الإجراءات التي نفذها البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بلغ نحو 5ر66 مليار جنيه بنسبة 6ر96% من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة، كما بلغ رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة نحو 3ر2 مليار جنيه بنسبة 4ر3% من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة.

وأشار إلى أن عدة صناعات استحوذت على نحو 60% من إجمالي أرصدة المستخدم الممنوح في إطار المبادرة بقيمة 41 مليار جنيه، هي الأغذية والمشروبات، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والبلاستيك والورق والطباعة والتغليف، فيما استحوذت 5 بنوك على نحو 53% من الأرصدة الممنوحة بقيمة 36 مليار جنيه، وشملت تلك البنوك الأهلى، مصر، قطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها ما يعادل 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات و100 مليار جنيه لدعم المطورين العقاريين والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بواقع 50 مليار جنيه لكل فئة، بالإضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلا عن مبادرة إسقاط الديون عن المستثمرين والمصانع المتعثرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة دعم شركات المقاولات مبادرة دعم الصناعة مبادرة دعم الزراعة مبادرات البنك المركزي المشروعات الصغيرة والمتوسط البنك المركزي

أخبار تهمك

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

ناصر ماهر يصدم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 9 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اتحاد الصناعات يناقش نتائج مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة

مستفيد من قروض تنمية المشروعات يروي قصة نجاحه

البنك المركزي يكشف تفاصيل مبادرة دعم القطاع السياحي

في خضم الأزمة.. 14 إجراء للبنك المركزى للحد من تداعيات كورونا

برلماني يشيد بتصريحات محافظ البنك المركزي حول تمويل قطاعي الصناعة والزراعة

البنك المركزي يطلق حزمة لمساعدة الشركات بـ 100 مليون جنيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

06:55 م

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

06:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»