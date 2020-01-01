كيف ودع نجوم الفن رجاء الجداوي عبر السوشيال ميديا

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توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر 86 عام بعد صراع لمدة شهرًا ونصف مع فيروس كورونا، داخل مستشفى "عزل أبوخليفة" لعزل المصابين بفيروس كورونا، وأجرت رجاء الجداوي، التحليل الأول 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.



انتصار السيسي

كتبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعي للفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، فجر اليوم الأحد، بعد بإصابتها بفيروس كورونا «أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم».



كتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رجاء الجداوي تركت خلفها تاريخ من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية في وجداننا وذاكرتنا، ورحم الله الفنانة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته».



عمرو دياب

نعى الفنان عمرو دياب، الفنانة رجاء الجداوي، وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على "فيسبوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



أضاف دياب في تغريدة، "خالص عزائي لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".



نقيب الممثلين

كتب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ناعيا وفاة رجاء الجداوى، والتى وافتها المنية، عن عمر يناهز 86 عاما، ونشر أشرف زكى صورة للفنانة رجاء الجداوي علي إنستجرام، وعلق "وداعا يا أغلى الناس".



وقال "عزوز عادل" عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة رجاء الجداوي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.



يسرا

نعت الفنانة يسرا النجمة رجاء الجداوي، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"،

نشرت يسرا صورة مع رجاء وعلقت، "مع السلامة يا غالية، هتوحشيني أنا وحبايبك ربنا يلهمنا جميعا الصبر على فراقك ويرزقك الفردوس الأعلى، دعينا كتير بس في الآخر ربنا اختار الأصلح والأحسن، غلاوتك كبيرة عند الكل يا ست الكل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



ونشرت نجوى فؤاد، صورة للراحلة عبر حسابها على موقع إنستجرام، "وداعا أختي رفيقة العمر المحترمة رجاء الجداوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها ونور قبرها واسكنها الجنة، أرجوا الدعاء للمرحومة بالرحمة والمغفرة وعزائي الشديد لأسرتها وربنا يصبر قلب ابنتها الغالية أميرة".



نادية الجندي

نشرت نادية الجندي عبر "إنستجرام"، "حبيبتي رجاء الفنانة الإنسانة ألف رحمة ونور عليكي، ربنا يرحمك يارب ويدخلك فسيح جناته، والعذاب اللي أتعذبتيه في أيامك الأخيرة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك".



أضافت الجندي، هتتركي فراغ كبير في الساحة الفنية وفراغ كبير بين أصدقائك وأحبابك لأنك كنت الصديقة الوفية والأخت لكل أصدقائك، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك⁦، وينعم على بنتك الجميلة وأحفادك الصبر والسلوان".



ظافر العابدين

نشر ظافر العابدين صورة رجاء الجداوي، عبر حسابه "إنستجرام"، "من أجمل وأحلى الناس اللي تعرفت عليهم، خفة الروح، رقي وطيبة القلب، خبر محزن جدًا.. الله يرحمك"، وغرد الفنان شريف منير، "ربنا يرحمك يا حبيبتي وجعتينا كلنا، وكتبت النجمة "سوسن بدر" على حسابها علي موقع انستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون، صديقة العمر رجاء".



نشرت "مي كساب" صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، "اسألكم الفاتحة والدعاء وصلاة الغائب"، كتبت الفنانة إسعاد يونس، ناعية النجمة رجاء الجداوي عبر حسابها علي "إنستجرام"، ونشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة الفنانة رجاء الجداوي "سلاما لروحك الطيبة ست الهوانم أستاذتنا وداعا وإلى لقاء".