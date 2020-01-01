عزة مصطفى تنعي رجاء الجداوي: عاشت جميلة وماتت شهيدة (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نعت الإعلامية عزة مصطفى، الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت اليوم بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الساحة الفنية المصرية والعربية فقدت النجمة الكبيرة رجاء الجداوي والتي كانت رائعة على المستوى الإنساني ومن الشخصيات اللي تحب تتعامل معها، تشعر أنها أم أو أخت أو صديقة مخلصة.

وأكملت: "على المستوى الفني قدمت الراحلة أعمال عديدة بالمسرح والسينما والتلفزيون"، معلقة: "عاشت جميلة وتوفيت شهيدة".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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