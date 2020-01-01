وصول 5 رحلات دولية الي مطار القاهرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:35 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
وصلت 5 رحلات طيران دولية، اليوم الأحد، إلي مطار القاهرة على متنها حوالى 780 راكبًا، قادمين من إيطاليا والإمارات والكويت.‬

واستقبل مطار القاهرة 3 رحلات دولية التابعة مصر للطيران قادمين من الإمارات وإيطاليا، وعلى متنها 330 راكبا، كما وصلت صالات الوصول بالمطار رحلة للخطوط الجوية الكويتية وعليها 250 راكبا، ورحلة للخطوط الجوية الإماراتية قادمة من دبى وعليها 200 راكبا.‬

وخضع جميع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.‬

‫واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.‬
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‫كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.‬

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللأزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105).

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