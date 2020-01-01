وزير الاقتصاد الألماني يكشف موعد التعافي الاقتصادي

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مقابلة صحفية يوم الأحد إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في شهر أكتوبر فصاعدا.





وصرح لصحيفة بيلد آم زونتاج قائلا ”أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتبارا من أكتوبر يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا“.





وتابع أن الاقتصاد سينكمش ستة بالمئة في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق 5% في 2021.





وأضاف أن هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققا قبل الأزمة بحلول 2022 والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل.





وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير.





وقال ”أن تخرج الجائحة عن السيطرة هناك، سيكون له تداعيات كبيرر على الاقتصاد العالمي“