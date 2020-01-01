أحمد حجازي يسجل رابع أهدافه في مسيرته مع ويست بروميتش

تمكن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش البيون الإنجليزي، من إضافة هدفه الرابع مع فريقه الحالي.





حجازي سجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام هال سيتي ضمن منافسات الجولة 41 من الشامبيونشيب، عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.





وخاض حجازي 101 مباراة مع ويست بروميتش حتى الآن منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2017، وسجل 4 أهداف، وصنع 2 آخرين.





ويعد هذا الهدف السابع للمدافع المصري أحمد حجازي في مسيرته مع الأندية التي لعب لها "الاسماعيلي، الأهلي، فيورنتينا، بيروجيا، ويست بروميتش".





وفي مجمل مسيرة أحمد حجازي مع الأندية والمنتخبات الوطنية وصل إلى الهدف الرابع عشر له.



