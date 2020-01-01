أحمد حجازي يسجل رابع أهدافه في مسيرته مع ويست بروميتش

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تمكن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش البيون الإنجليزي، من إضافة هدفه الرابع مع فريقه الحالي.

حجازي سجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام هال سيتي ضمن منافسات الجولة 41 من الشامبيونشيب، عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وخاض حجازي 101 مباراة مع ويست بروميتش حتى الآن منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2017، وسجل 4 أهداف، وصنع 2 آخرين.

ويعد هذا الهدف السابع للمدافع المصري أحمد حجازي في مسيرته مع الأندية التي لعب لها "الاسماعيلي، الأهلي، فيورنتينا، بيروجيا، ويست بروميتش".

وفي مجمل مسيرة أحمد حجازي مع الأندية والمنتخبات الوطنية وصل إلى الهدف الرابع عشر له.

واحرز أحمد حجازي أولى أهدافه مع ويست بروميتش أمام برنموث، في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي 2017-2018 وثاني أهدافه جاءت في شباك ساوثهامبتون بالموسم ذاته، والثالث في شباك سوانزي خلال الموسم الماضي2018-2019.

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