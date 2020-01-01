إعفاء مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

أصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، تعيين الفريق عز الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة في السودان، خلفا للفريق أول عادل محمد أحمد بشائر الذي أعفي من منصبه.



وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو، طالبت باستكمال أهداف الانتفاضة، المتمثلة في"القصاص للشهداء وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد وإقالة مدير الشرطة .

وخلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت السلطات السودانية قيادات بارزة في نظام الإخوان البائد بينهم، رئيس حزب البشير، إبراهيم غندور، ومديري الأمن الشعبي سابقا، عماد الدين حسين وطارق حمزة، والقياديين عبدالقادر محمد زين وعمر نمر.