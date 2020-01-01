طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات مسحات كورونا للفريق والجهاز الفني

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالتين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل إجراء المسحة الأولي التي خضع لها الفريق أول أمس .

حيث أكد طبيب الفريق أن الثنائي بحالة صحية طيبة مشيراً إلى أنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهما بشكل مستمر، خاصة في ظل عدم وجود أعراض عليهما .

وأضاف أسامة أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين إنتهاء فترة العزل لمدة أسبوعين وتعافيهما  .

يذكر أن الزمالك أعلن بالأمس عن وجود حالتين مصابين بفيروس كورونا من بينهم اللاعب مصطفى فتحي. 

ويواصل الزمالك إجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامة جميع افراد الفريق ومن ثم الدخول معسكر مغلق استعدادًا لعودة النشاط الرياضي. 

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مسحات كورونا فيروس كورون الزمالك

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