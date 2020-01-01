متابعة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر "تغطية حية" لحظة بلحظة

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة ومضمونة لعشاق الكرة الإنجليزية بعمل متابعة حية ومباشرة، لأحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 للبريمير ليج.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

في الدفاع: أندي روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

 

في الوسط: فابينيو- أليكس تشامبرلين – نابي كيتا

 

في الهجوم: ساديو ماني- ديفوك أوريجي - محمد صلاح


أحداث المباراة

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