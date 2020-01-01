متابعة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر "تغطية حية" لحظة بلحظة





وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: أندي روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد في الوسط: فابينيو- أليكس تشامبرلين – نابي كيتا في الهجوم: ساديو ماني- ديفوك أوريجي - محمد صلاح



أحداث المباراة

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