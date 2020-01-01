كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد في وجود سانشو؟

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تخطط إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سانشو

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب مسئولي مانشستر يونايتد من ضم المهاجم الإنجليزي سانشو جناح بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مان يونايتد توصل لاتفاق مع سانشو حول الشروط الشخصية للعقد، رغم اختلاف الشياطين الحمر مع دورتموند حتى الآن حول قيمة الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشو وافق على تقاضي راتب أسبوعي يبلغ 140 ألف إسترليني، يرتفع إلى 200 ألف إسترليني خلال العقد الذي مدته 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دورتموند يقدر صفقة سانشو بـ115 مليون إسترليني.

تشكيل مانشستر يونايتد في ظل تواجد سانشو

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الجديد في حال انتداب سانشو من بروسيا دورتموند الألماني وإليكم التفاصيل:-

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: بيساكا، ماجواير، ليندلوف، لوك شاو

الوسط:ماتيتش، بوجبا، برونو فرنانديز، سانشو، راشفورد

الهجوم: أنتوني مارسيال.

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لاعب مانشستر يونايتد سلنشو بروسيا دورتموند

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