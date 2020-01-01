البورصة تسجل تداولات بمليار جنيه في ختام جلسة الأحد













وسجل سوق داخل المقصورة اليوم تداولات بحوالي 8.6 مليار جنيه ، بينما سجل سوق خارج المقصورة نحو 2.2 مليون جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات وصلت قيمتها لـ 7.5 مليار جنيه .







وعمقت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية من مكاسبها الصباحية في ختام ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، وقفز المؤشر الرئيسي بمعدل 1.8% مدعوماً بإرتفاع سهم التجارى الدولى باكثر من 2% وكذلك باقى قياديات المؤشر التى بدأت المؤسسات و خاصة المحلية فى بناء مراكزها للعام المال الجديد.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة.

سجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم الأحد نحو 1 مليار جنيه علي عدد449.2 مليون سهم عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه 133 شركة وانخفض 27 شركة واستقر 25 شركة .