قيادة المملكة ترسل برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية القُمُر المتحدة

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

ارسل خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعةدية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية القُمر المتحدة الرئيس العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب "الملك سلمان" باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية القُمر المتحدة الرئيس العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية القُمُر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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