ننشر صورة المقاول المقتول في أطفيح.. و4 آلاف جنيه لغز الجريمة

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:25 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
حصلت بوابة الفجر على صورة المقاول المقتول والمعثور على جثته، ملقاة بالصحراء بمركز أطفيح، جنوب الجيزة.

"خنقناه وضربناه على راسه لغاية لما مات، ودفنا جثته في الصحراء، وهربنا".. هكذا اعترف العاملون المتهمون بقتل مقاول، والتخلص من جثته بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، بجريمتهم.

4 آلاف جنيه كلمة السر لتنفيذ الجريمة
وقال المتهم الرئيسي في الجريمة، إنه يعمل كعامل لنقل فنطاس المياة للمقاول، مشيرًا إلى أنه كان مدين للمقاول بمبلغ 4 آلاف جنيه، مستحقاته، وكان يماطله في السداد لعدم قدرته على دفعهم.

واستكمل، اعترافاته خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأن المقاول كان دائم المطالبة بمستحقاته، مما دفعه إلى التخلص منه لعدم قدرته على السداد، وعقد العزم على قتله، حيث استدرجه رفقة صديقه (المتهم الثاني)، إلى مكان الجريمة، بدعوي فض الخلافات بينهما.

خنق وضرب
وواصل المتهمان خلال التحقيقات بأنهما قاما بخنقه، ثم التعدي عليه بالضرب على رأسه بألة حادة، حتي سقط أرضا جثة هامدة، ودفنا جثته بمكان العثور عليها.

كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مقاول، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن عاملين وراء قتله بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن جثة المقاول المعثور عليها بالصحراء، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، كانت في حالة تحلل تام، لمرور فترة زمنية على قتله.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالصحراء، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة لشخص مجهول الهوية.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها والوصول إلى هوية المجني عليه، ومرتكبي الواقعة.

توصلت تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى أن الجثة لمقاول، كما توصل إلى هوية المتهمين بقتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ننشر صورة المقاول المقتول في أطفيح.. و4 آلاف جنيه لغز الجريمة
ننشر صورة المقاول المقتول في أطفيح.. و4 آلاف جنيه لغز الجريمة

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بوابة الفجر المقاول المتهم الصحراء أطفيح

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