خالد الجندي ينعي رجاء الجداوي: كانت مصلية متصدقة

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واجب العزاء في وفاة الفنانة القديرة والوالدة الكريمة والأخت الحبيبة لقلوبنا جميعًا رجاء الجداوي.

وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إنني أعرف عن الفنانة رجاء الجداوي، أنها كانت صالحة ومُصلية وعابدة لربها، وكانت حاجة معتمرة متصدقة مخلصة لمن حولها.

ودعا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يحول معاناتها في مرضها وإصابتها بكورونا لرحمة في قبرها، ونور ساطع لها يوم تلقى الله، وشفاعة لها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. 

توفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

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