الصحة السعودية: تسجيل 3580 إصابة جديدة بوباء كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509.





كما كشفت الصحة السعودية عن تسجيل 1980 حالة شفاء من الفيروس، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.



