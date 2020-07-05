عمرو أديب ناعيا رجاء الجداوي: "كانت من أرقى الشخصيات التي عرفتها في حياتي"

نعى الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأحد الموافق 5/7/2020، الفنانة القديرة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمسشتفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وغرد عمرو أديب، صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "لم تكن سيدة عادية، قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائي واحتواء مستمر، كانت أم الجميع وكانت من أرقى الشخصيات التى عرفتها في حياتي وكل مكان كانت تشاركنى فيه كان يحل التوفيق.. لن تعود رجاء الجداوي للحياه ذهبت واخدت معها كل المعاني الجميلة الله يرحمك ويصبرني على فراقك".





وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.