عاجل.. وفاة كاهن جديد في مركز إدفو بأسوان بسبب كورونا

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. COVID-19.





وقال "حليم" في بيان له، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكاهن الراحل قضى في خدمة الكهنوت 133 يومًا فقط حيث تمت سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير (23 فبراير الماضي) وهو يبلغ من العمر نحو 38 عاما، حيث ولد يوم 3 أكتوبر 1982.





وأوضح أن القس جرجس، أصيب يوم 17 يونيو الماضي بالفيروس المنتشر حاليًا، في أماكن عديدة بمصر والعالم، وظل يعاني منه حتى رحيله صباح اليوم.





فيما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، برقية عزاء إلى الأنبا هدرا، مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القس جرجس سدمن، ويلتمس عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





إجراءات فتح الكنائس في زمن كورونا





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الإيبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:





استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الإيبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.





يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.





يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.





يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.





تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.



